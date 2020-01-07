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  • 07.01.2020 09:54
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 10:03

Süleymani suikastının arkasındaki isim ortaya çıktı! Trump'a baskı yapmış

gazetesi, suikastının arkasında 'nun olduğunu yazdı. Trump'ın böyle bir adım atmayı reddettiği halde Pompeo'nun ısrarlı davrandığı öne sürüldü.

Süleymani suikastının arkasındaki isim ortaya çıktı!

Adının saklı kalması koşuluyla (WP) gazetesine konuşan Amerikan yetkililer, 'nun, Bağdat'taki Büyükelçiliğinin saldırıya uğramasından sonra Başkan 'ı her gün birden çok kez aradığını ifade etti.

POMPEO ISRARLI DAVRANDI, TRUMP REDDETTİ
Gazete, geçen yaz İran'ın ABD'ye ait bir gözetim drone'unu düşürmesinden sonra da Pompeo'nun askeri bir karşılık verilmesi için çabaladığını ancak Trump'ın böyle bir adım atmayı reddettiğini öne sürdü.

ABD HAZIR DEĞİLDİ
Habere göre, Pompeo aylar önce Trump ile 'nin suikastını görüştü. Ancak o zaman ne Trump ne de ABD (Pentagon) böyle bir adım için hazırdı.TRUMP VE EKİBİ GOLF KULÜBÜNDE ACİL TOPLANDI
Gazete, 27 Aralık'ta Kerkük'te bir askeri üsse düzenlenen füzeli saldırıda ABD'li sözleşmeli personelin öldürülmesinden sonra durumun değiştiğini belirtti. Habere göre, 29 Aralık'ta Pompeo, Mark Esper ve Genelkurmay başkanı General Mark Milley, Başkan Trump ile kaldığı Florida kulübünde bir toplantı düzenledi ve karşılık vermek için masadaki alternatifleri görüştü. Haber, Süleymani suikastının da bu seçenekler arasında olduğunu iddia ediyor.

ESPER DETAYI
ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, Trump'ın Süleymani suikastını onaylamasındaki etkili faktörlerden biri, Pompeo ile Savunma Bakanı Esper arasındaki yüksek koordinasyon. Zira yetkililerin her ikisi de ABD Askeri Akademisinde birlikte öğrenim görmüştü.

"POMPEO'NUN ZAFERİ"
Habere göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence de kararı destekledi ancak o, Florida'daki toplantıya katılmadı. Washington Post, Süleymani suikastının Pompeo açısından "bürokratik zafer" sayılabileceğini ancak bu kararın ABD'ye ağır sonuçlar getirebileceğinin de altını çizdi.

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