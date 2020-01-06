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  • 06.01.2020 09:42
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:57

'dan dünyayı sarsacak teklif: Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar ödül

'nin Awacs uçağıyla adım adım izleyip füzelerle vurduğu için İran'dan intikam açıklamaları peş peşe geliyor. İran devlet televizyonuna konuşan üst düzey İranlı bir yetkili, ABD Başkanı 'ı öldürene 80 milyon dolar para ödülü verileceğini söyledi.

Trump'ın kellesini getirene 80 milyon dolar ödül!

ve Suriye'de gerçekleştirdiği gizli ve kanlı operasyonlarla "gölge komutan" sıfatını alan , Başkanı 'ın talimatıyla Bağdat'da düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü sonrası tansiyon artarken, iki ülkeden de arka arkaya tehdit mesajları gelmeye devam ediyor.

TRUMP'IN KELLESİNE 80 MİLYON ÖDÜL
devlet televizyonuna konuşan İranlı üst düzey yetkili, Trump'ı öldüren şahsa 80 milyon dolar ödül vereceklerini söyledi.



İRAN'DA "ABD'DEN NASIL İNTİKAM ALIRIZ" SENARYOLARI
İran İşçi Ajansında yer alan bir haberde ise, Tahran yönetiminin 'ı vurabileceğini, Süleymani'nin intikamının Amerika topraklarında alınabileceğini yazdı. Haberde sıralanan bu senaryolar "bunları yapabilecek gücümüz var" denilerek savunuldu.

NE OLMUŞTU?
ABD (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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