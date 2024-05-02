Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama

Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti. Başkan Erdoğan ise Özel'e Rize çayı, Rize balı ve fincan takımı armağan etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A 'ÖZEL' HEDİYE CHP lideri Özgür Özel ziyaretinden Başkan Erdoğan'a "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet'in Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz" sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.

Aynı kaynaklar, Özel'in randevunun AK Parti Genel Merkezi'nde verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ilettiğini, bu konuda Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın emeklerine ve Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğine teşekkür ettiğini ifade etti.

GÖRÜŞME SONRASI ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA Tarihi zirve sonrası ilk açıklamada bulunan CHP lideri Özel, "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz." ifadelerini kullandı. KULİSLER HAREKETLENDİ CHP kaynaklarından ilk açıklama geldi. Görüşmenin CHP açısından 'verimli olarak nitelendirilebileceğini' ve Genel Başkan Özel'in görüşmeden iyimser ayrıldığı söylendi.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İADEYİ ZİYARET



Öte yandan Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iadeyi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir.







TARİHİ ZİRVEDE NE KONUŞULDU?



Erdoğan ve Özel görüşmesinde; yeni anayasa, ekonomi, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumu, Gezi Parkı davası gibi konularının ele alındığı öğrenildi.



Görüşme sonrası A Haber muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti Genel Merkezi ve İletişim Başkanlığı tarafından herhangi bir yazılı açıklamanın planlanmadığını söyledi.







KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELECEK



A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ise Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini duyurdu. İkili Ahlatllıbel'de yemek yiyecek.