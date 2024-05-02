SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama

Ankara kritik ve tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti. İkili arasındaki görüşme tam 1 saat 35 dakika sürdü. Görüşmede yeni anayasa, ekonomi, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası gibi konularının ele alındığı öğrenildi. Özgür Özel çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Görüşmede Başkan Erdoğan'a AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken CHP heyetinden Namık Tan yer aldı. CHP kaynaklarından yapılan açıklamada görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken, Başkan Erdoğan'ın iade-i ziyaret gerçekleştireceği söylendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 18:18 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:23
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı tarihi görüşmeye çevrildi. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.


ERDOĞAN KAPIDA KARŞILADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nin kapısında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özgür Özel'e emekli büyükelçi CHP milletvekili Namık Tan eşlik etti.



Başkan Erdoğan Özgür Özel'i kapıda karşıladıBaşkan Erdoğan Özgür Özel'i kapıda karşıladı


Başkan Erdoğan da Özgür Özel'i genel merkezin içinde bulunan makam katının girişinde karşıladı. Erdoğan Özel'e hitaben "Hoş geldiniz" dedi.

Başkan Erdoğan, Özel'i makam katının karşıladı!


Daha sonra ikili görüşmeye geçildi.

Erdoğan ve Özel'e, AK Parti adına Elitaş CHP adına Tan eşlik ettiErdoğan ve Özel'e, AK Parti adına Elitaş CHP adına Tan eşlik etti

Görüşmede CHP heyetinden Namık Tan, AK Parti heyetinden AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yer aldı.




AK Parti Genel Merkezi önüne önce kürsü kondu sonra da kaldırıldı.

1 saat 35 dakikalık zirve sonrası Özel, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı1 saat 35 dakikalık zirve sonrası Özel, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı

1 SAAT 35 DAKİKALIK ZİRVE

Daha sonrasında CHP lideri Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nden açıklama yapmadan ayrıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Özgür Özel'e aracına kadar eşlik etti.



ÖZEL KURMAYLARIYLA GÖRÜŞECEK

Özgür Özel, görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçti. Özel'in, burada kurmaylarıyla görüşmeyi değerlendireceği belirtildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'A 'ÖZEL' HEDİYE

CHP lideri Özgür Özel ziyaretinden Başkan Erdoğan'a "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet'in Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz" sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.

Özel, ayrıca yanında Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden getirdiği mesir macunu hediye etti.

Başkan Erdoğan ise Özel'e Rize çayı, Rize balı ve fincan takımı armağan etti.




GÖRÜŞME SONRASI ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Tarihi zirve sonrası ilk açıklamada bulunan CHP lideri Özel, "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

KULİSLER HAREKETLENDİ

CHP kaynaklarından ilk açıklama geldi. Görüşmenin CHP açısından 'verimli olarak nitelendirilebileceğini' ve Genel Başkan Özel'in görüşmeden iyimser ayrıldığı söylendi.

Aynı kaynaklar, Özel'in randevunun AK Parti Genel Merkezi'nde verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ilettiğini, bu konuda Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın emeklerine ve Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğine teşekkür ettiğini ifade etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İADEYİ ZİYARET

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın CHP'ye iadeyi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Kritik zirve sona erdi! CHP kaynaklarından ilk açıklama


AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik: Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iade-i ziyaret gerçekleştireceklerdir.



TARİHİ ZİRVEDE NE KONUŞULDU?

Erdoğan ve Özel görüşmesinde; yeni anayasa, ekonomi, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın durumu, Gezi Parkı davası gibi konularının ele alındığı öğrenildi.

Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi!


Görüşme sonrası A Haber muhabiri Rüya Akkuş, AK Parti Genel Merkezi ve İletişim Başkanlığı tarafından herhangi bir yazılı açıklamanın planlanmadığını söyledi.



KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELECEK

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ise Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini duyurdu. İkili Ahlatllıbel'de yemek yiyecek.




"ERDOĞAN'IN KENDİ EŞİTİ OLMADIĞI MÜDDETÇE PROTOKOL BU ŞEKİLDE SAĞLANIR"

Kritik görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraflarda Başkan Erdoğan'ın sol tarafındaki koltuğun boş olması dikkat çekti.

Kritik zirvede sol taraftaki koltuk neden boştu?



A Haber Muhabiri Rüya Akkuş o kareye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Özellikle heyet diyebileceğimiz Namık Tan'ın da Mustafa Elitaş'ın da yer aldığı fotoğraf karesinde Başkan Erdoğan'ın solunda kalan koltuğun boş olduğu dikkatleri çekiyor. Bu normal protokol düzeni. Başkan Erdoğan'ın kendi eşiti olmadığı müddetçe protokol bu şekilde sağlanır. Eğer kendi eşiti olursa 3. koltuk kalkar doğrudan iki isim yan yana gelir. Fakat bu her ne kadar parti genel merkezinde, parti genel başkanları olarak eşit gibi duruyorsa da arkada 'Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da bulunmuş olması dikkat çekiyor. Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatı söz konusu dolayısıyla bu protokol düzeni normal bir protokol düzeni. Hatta geriye baktığımız zamanda da sayın Bahçeli ile olan görüşmelerde benzer bir usul izlendi.

Başkan Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesinden ilk kareler


Tarihi zirveden objektiflere yansıyan kareler şu şekilde;








Yeni anayasa için ziyaretler başladı! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özeli ziyaret etti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA