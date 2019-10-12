Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 12.10.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 09:17

'dan büyük küstahlık! Cuma hutbelerinde 'nı hedef aldılar

'nin kuzeyinde terör koridorunu engellemek için düzenlenen , ’ın dini lideri Seyyid ’in eyalet temsilcileri olan Cuma imamları tarafından hutbelerde hedef alındı.

İran'dan büyük küstahlık!

'nin terör örgütü YPG/PKK-PYD'ye karşı yürüttüğü büyük bir kararlılıkla devam ederken, operasyondan rahatsız olan ülkelerin karalama kampanyaları da devam ediyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 'ın dini lideri Seyyid 'in eyalet temsilcileri olan Cuma imamları, hutbelerinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatını yakışıksız ifadelerle eleştirdiler.

İran'da okunan Cuma hutbelerinden örnekler:

"Bağımsız bir devlete saldırı"
Ahmed Hatemi (Tahran)

"Türkiye'nin bu girişimi bağımsız bir devlete saldırıdır. İran devletinin yaklaşımı saldırıların hemen durdurulması ve Türkiye'nin topraklarından bir an önce çekilmesidir."

Muhammedali Âli-Haşim (Tebriz)

"Türkiye'den sağduyuyla Suriye'nin sınırlarına ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz."

"Osmanlı'yı ihya etme rüyası"
Resul Felahati (Reşt)

"Türkler hala Osmanlı Devletini ihya etme rüyasında ancak Moğolvari saldırıların dönemi geçmiştir."

Muhammed Mehdi Hüseyni (Kerec)

"Türkler Osmanlı İmparatorluğu rüyasıyla ABD zemininde oynamaktadır."

Muhammed Sağçıraği (Simnan)

"Suriye kendi ülkelerini yeniden inşa etmekle uğraşırken Türkiye bu ülkeye saldırarak halkı rahatsız ediyor."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran'dan büyük küstahlık! Cuma hutbelerinde Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldılar
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri