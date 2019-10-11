Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 11.10.2019 15:21
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 15:32

'na karşı çıkan 'ya 'den tokat gibi yanıt!

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen 'den anlamlı paylaşım... Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda sürerken, İtalya'dan kınama gelmişti. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun Türkiye hakkında sarf ettiği küstah sözlerine asker selamıyla cevap verdi.

Cengiz Ünder'den anlamlı paylaşım

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı , 'yı da rahatsız etti.

İTALYA'DAN KINAMA

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İtalya, Ankara'nın girişimini kınamaktadır ve bu nedenle Türk büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması için talimat verdim" dedi.

MERİH'TEN SONRA CENGİZ

İtalya'dan gelen bu küstah açıklama sonrasında Roma'da top koşturan 'den bir paylaşım geldi. Milli yıldızımız, Twitter hesabından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBarış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan İtalya'ya Cengiz Ünder'den tokat gibi yanıt!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri