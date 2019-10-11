Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, İtalya'yı da rahatsız etti.
İTALYA'DAN KINAMA
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İtalya, Ankara'nın girişimini kınamaktadır ve bu nedenle Türk büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması için talimat verdim" dedi.
MERİH'TEN SONRA CENGİZ
İtalya'dan gelen bu küstah açıklama sonrasında Roma'da top koşturan Cengiz Ünder'den bir paylaşım geldi. Milli yıldızımız, Twitter hesabından asker selamı verdiği fotoğrafı paylaşarak tavrını net bir şekilde ortaya koydu.
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