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  • 11.10.2019 17:35
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 18:01

İyice köşeye sıkışan elebaşı Trump'a ağladı!

’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı ’nda 300’den fazla kayıp veren hain , paniğe kapıldı. Terör örgütünün aldığı darbelerle çıldıran PKK elebaşı , olaylardan Trump’ı sorumlu tuttu.

İyice köşeye sıkışan PKK elebaşı Murat Karayılan Trump'a ağladı!

sonrası tutuşan 'nın sözde sorumlularından , Başkanı 'ı sorumlu tuttu. sınırının güvenliğini sağlamak, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda kalan alanda güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı.

Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte bölgeyi PKK'nın Suriye uzantısı 'den temizlemeyi hedefliyor. Bu harekatla birlikte PKK'nın yöneticileri de panik yapmış durumda. Bir yandan 'ta devam eden Pençe Harekatı'yla kan kaybeden örgüt, Suriye'de de yok olmanın eşiğinde.

TRUMP'A ÇATIYORLAR!
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, terör örgütünün basın kuruluşu ANF'ye konuştu. Karayılan, açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak; "Öldürülen her YPG'liden Trump sorumludur" dedi.

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