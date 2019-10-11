İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler! Terör sevicileri kara propaganda peşinde!

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Türkiye'nin kürtleri hedeflediği ima edilen haberde, Türkiye'nin direkt olarak Tel Abyad'ı bombaladığını belirterek sivil yerleşimlerin gözardı edildiği ve 9 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Öte yandan ise YPG'nin, Akçakale'ye yaptığı havan atışlarınının ise kendilerini savunmak amaçlı olduğu ve bu atışların boş sokaklara denk geldiği söylendi.