İşte Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler! Terör sevicileri kara propaganda peşinde!
Türkiye'nin güney sınırındaki YPG tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı terör sevicileri çok rahatsız etti. Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları, Türkiye'nin sivilleri hedef aldığıyla ilgili asparagas iddialarda bulundu. YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...
MANİPÜLE EDİYORLAR
Türkiye'nin kürtleri hedeflediği ima edilen haberde, Türkiye'nin direkt olarak Tel Abyad'ı bombaladığını belirterek sivil yerleşimlerin gözardı edildiği ve 9 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Öte yandan ise YPG'nin, Akçakale'ye yaptığı havan atışlarınının ise kendilerini savunmak amaçlı olduğu ve bu atışların boş sokaklara denk geldiği söylendi.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, tüm dünya basınının ana gündem maddesi oldu.
Katar merkezli Al Jazeera da Katar lideri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin harekatı desteklemesine rağmen, harekatla alakalı manipüle edici ve yalan haber yayınladı.
"KÜRT KUVVETLERİNE KARŞI"
Al Jazeera, Türkiye, 'Kürt kuvvetlerine karşı şiddetli saldırılarını hızlandırdı' başlığıyla yayınladığı haberinde, Türkiye'nin yaptığı bombardımanların sivil gözetmeksizin yapıldığını ima etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, birçok grubu rahatsız etmişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ve vatandaşlarını korumak için terör örgütü YPG/PKK'ya karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemek amacıyla sosyal medyada yayılan fotoğrafların gerçekleri ortaya çıktı. İşte 'sosyal medya teröristleri'nin yaydığı fotoğrafların gerçekleri...
Sosyal medyadaki terör örgütü yanlısı hesaplar, Suriye iç savaşındaki Esed rejiminin saldırılarını, Yemen ve Gazze'den yansıyan fotoğraf karelerinin yanı sıra tarihteki katliamlardan görüntüleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi aktarmaya çalıştı. Suriye iç savaşı sırasında çekilmiş yıkıma uğramış semtte kız çocuğunu taşıyan adamın Ağustos 2015'ten bir fotoğrafı harekat sırasında yaşanmış gibi manipüle edildi.