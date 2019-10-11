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  • 11.10.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 11:33

'ın ağabeyi 'tan küstah paylaşımı!

’nin başlattığı hainleri çılgına çevirdi. Terör soruşturmasında tutuklanan ’ın Kandil’deki ağabeyi , Türkiye’yi yangın yerine çevirmekle tehdit etti.

Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan küstah Türkiye paylaşımı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () 'nin kuzeyine yönelik başlattığı , Kandil'deki teröristleri de panikletti.

Terör soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen 'ın Kandil'de saklanan ağabeyi , harekat nedeniyle boş tehditler savurdu.

"TÜRKİYE BAŞTAN SONA..."
Terör örgütü 'da, "Kültür ve Sanat Komitesi Üyesi" olan Nurettin Demirtaş, "Savaş kesinlikle Rojava ile sınırlı kalmayacak. 'nin bütün şehirleri bu ateşten nasibini alacak. Türkiye baştan sona yangın yerine dönecek." dedi.

Terörist Demirtaş'ın bu sözleri, akıllara kardeşi Selahattin Demirtaş'ın küstah sözlerini getirdi.

Bilindiği üzere, küçük Demirtaş da benzer bir dil kullanıyordu.

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