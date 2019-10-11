Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan küstah Türkiye paylaşımı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Kandil'deki teröristleri de panikletti.

Terör soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen Selahattin Demirtaş'ın Kandil'de saklanan ağabeyi Nurettin Demirtaş, harekat nedeniyle boş tehditler savurdu.

"TÜRKİYE BAŞTAN SONA..."

Terör örgütü PKK'da, "Kültür ve Sanat Komitesi Üyesi" olan Nurettin Demirtaş, "Savaş kesinlikle Rojava ile sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin bütün şehirleri bu ateşten nasibini alacak. Türkiye baştan sona yangın yerine dönecek." dedi.

Terörist Demirtaş'ın bu sözleri, akıllara kardeşi Selahattin Demirtaş'ın küstah sözlerini getirdi.

Bilindiği üzere, küçük Demirtaş da benzer bir dil kullanıyordu.