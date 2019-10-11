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  • 11.10.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 16:25

'nı savundu! sempatizanı Almanları kudurttu

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu , 'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Operasyonu'nu destekleyen bir paylaşımda bulundu. Enver Cenk Şahin'in bu paylaşımı Almanları kudurttu. Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı paylaşımı Almanları kudurttu

Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu , Instagram hesabından paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullandı.

Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada ''St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!'' sözlerine yer verildi.

TARAFTAR GRUBU, TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR

St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken ''Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'' denildi.

Enver Cenk Şahin'in paylaşımı şöyle;

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