Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekatı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle!'' sözlerini kullandı.

Bu paylaşımın üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada ''St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın!'' sözlerine yer verildi.

TARAFTAR GRUBU, TAKIMDA GÖRMEK İSTEMİYOR

St. Pauli taraftar grubu da yazılı bir açıklamada bulunurken ''Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'' denildi.



Enver Cenk Şahin'in paylaşımı şöyle;