Türkiye'nin güney sınırındaki tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 3.gününde hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, sivillere saldırmaya devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin olduğu binaya yönelik YPG/PKK saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Kamışlı'daki teröristler tarafından iki defa hedef alınan bina güvenlik güçlerinin yardımı ile boşaltıldı.

Saldırının gerçekleştiği binada Reuters, BBC ve diğer yabancı basın mensupları da vardı.

Türkiye'de gerçekleşen her türlü gelişmeyi saniyesinde aktaran, basın özgürlüğü ile ilgili sayfalarca haber yapan Batı medyası, YPG/PKK tarafından hedef alınan basın mensupları hakkında tek bir satır haber geçmedi.

CNN HAREKAT BAŞLADIĞI GİBİ YALAN HABER YAPMAYA BAŞLAMIŞTI!

Trump'ın "Fake News" olarak adlandırdığı CNN, harekatın başlamasıyla birlikte anında bölgeye muhabirini gönderdmişti. Operasyonun karalanması için elinden geleni yapan CNN muhabiri, yalanlarına "Sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında" demişti.

AL JAZEERA DE ALGI OPRASYONU YAPMIŞTI!

Al Jazeera, Türkiye, 'Kürt kuvvetlerine karşı şiddetli saldırılarını hızlandırdı' başlığıyla yayınladığı haberinde, Türkiye'nin yaptığı bombardımanların sivil gözetmeksizin yapıldığını ima etmişti.