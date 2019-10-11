Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.10.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 18:02

Hain terör örgütü gazetecilere saldırdı! Manipülasyon yapan yabancı basın sus pus oldu!

’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı ’nın 3. Gününde hain terör örgütü , gazetecilerin bulunduğu otele ateş açtı. Saldırıda iki gazeteci yaralandı. Tüm bu gelişmeler olurken ise harekat başladığı gibi manipülasyon yapan yabancı basın sus pus oldu.

YPG'nin gazetecilere saldırısına yabancı basın sus pus oldu!

'nin güney sınırındaki tehdidine karşı başlattığı 'nın 3.gününde hain terör örgütü 'nın uzantısı , sivillere saldırmaya devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin olduğu binaya yönelik YPG/PKK saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

Kamışlı'daki teröristler tarafından iki defa hedef alınan bina güvenlik güçlerinin yardımı ile boşaltıldı.

Saldırının gerçekleştiği binada Reuters, ve diğer yabancı basın mensupları da vardı.

Türkiye'de gerçekleşen her türlü gelişmeyi saniyesinde aktaran, basın özgürlüğü ile ilgili sayfalarca haber yapan Batı medyası, YPG/PKK tarafından hedef alınan basın mensupları hakkında tek bir satır haber geçmedi.

CNN HAREKAT BAŞLADIĞI GİBİ YALAN HABER YAPMAYA BAŞLAMIŞTI!
Trump'ın "Fake News" olarak adlandırdığı CNN, harekatın başlamasıyla birlikte anında bölgeye muhabirini gönderdmişti. Operasyonun karalanması için elinden geleni yapan CNN muhabiri, yalanlarına "Sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında" demişti.

AL JAZEERA DE ALGI OPRASYONU YAPMIŞTI!
Al Jazeera, Türkiye, 'Kürt kuvvetlerine karşı şiddetli saldırılarını hızlandırdı' başlığıyla yayınladığı haberinde, Türkiye'nin yaptığı bombardımanların sivil gözetmeksizin yapıldığını ima etmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHain terör örgütü YPG gazetecilere saldırdı! Manipülasyon yapan yabancı basın sus pus oldu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri