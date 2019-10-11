Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler ve destekleyen ülkeler hangileri? İşte o liste...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı'na başlaması pek çok ülkede yankı buldu... Kahraman Mehmetçik, tarihinin en büyük harekatlarından birini havadan ve karadan olmak üzere Fırat'ın doğusuna gerçekleştiriyor. Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi. Peki Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler hangileri, destekleyen ülkeler hangileri?
11.10.2019 10:37
- Son Güncelleme: 11.10.2019 10:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilanıyla, Barış Pınarı Harekatı başladı. Operasyon dünya çapında geniş yankı uyandırdı.
Batı dünyasının neredeyse tümü Türkiye'nin terörle mücadele için düzenlediği haklı operasyonu kınarken terör belasını yaşamış az sayıda ülke ise Türkiye'nin yanında durmayı seçti.
Peki Barış Pınarı harekatına kim destek kim köstek?
İşte Barış Pınarı Operasyonu'nu destekleyen ve desteklemeyen ülkeler.
DESTEKLEYENLER
SAVUNMA HAKKI VARDIR
Macaristan: AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayımlanması planlanan kınama bildirisi, Macaristan'ın veto etmesi nedeniyle gecikti. Macaristan, vetosuna gerekçe olarak "ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.
KRİZDE GERİLİMİ DUŞURUR
İspanya: İspanya NATO Delagasyonu, 7 Ekim'de operasyon hakkında yaptığı paylaşımda "Türkiye'ye destek, ittifakın sınırındaki krizde gerilimin düşürülmesine katkı sağlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.