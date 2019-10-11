Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler ve destekleyen ülkeler hangileri? İşte o liste...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı'na başlaması pek çok ülkede yankı buldu... Kahraman Mehmetçik, tarihinin en büyük harekatlarından birini havadan ve karadan olmak üzere Fırat'ın doğusuna gerçekleştiriyor. Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldi. Peki Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan ülkeler hangileri, destekleyen ülkeler hangileri?

11.10.2019 10:37 - Son Güncelleme: 11.10.2019 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





