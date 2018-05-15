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Erdoğan Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kul etti

Cumhurbaşkanı , ve bererindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kabul etti. Neturei Karta Cemaati Tevrat'a inanmakla beraber Siyonizm karşıtı olmalarıyla biliniyor. Haham Elahanan Beck'in yakasındaki bayrağı renklerindeki rozet de dikkat çekti.

Erdoğan o cemaatin üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı , İngiltere'deki temaslarına devam ediyor.

FİLİSTİN'E DESTEK VEREN YAHUDİLER
İngiltere Başbakanı Theresa May'le ortan basın toplantısı düzenledikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kul etti. Kabulde AB Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

İSRAİL KARŞITI YAHUDİ GRUBU
Kendilerine 'ün bekçileri diyen ve 'in yıkılmasını isteyen Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyeleri, İsrail'in bölgedeki işgaline karşı çıkan gruplar arasında. İsrail'i bir devlet olarak görmeyen Yahudi grubu siyonizmi lanetleyip, Müslümanlarla iyi geçinmektedir.

ASKERE GİTMİYORLAR
İsrail'de yaklaşık 500 Neturei Karta Yahudi ailesi bulunmaktadır. İsrail devletini tanımayan Neturei Karta Yahudileri, yerel ve genel seçimlere katılmayıp, çocuklarını devlet okullarını göndermeyen Neturei Karta Yahudileri, orduda da görev yapmamaktadırlar.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 22:49
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