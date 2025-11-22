SON DAKİKA
Süper Kupa yarı finali şehirleri belli oldu

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray–Trabzonspor maçı 5 Ocak’ta Gaziantep Stadyumu’nda, Fenerbahçe–Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak’ta Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.

22 Kasım 2025
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eşleşmelerin hangi ilde oynanacağı netleşti. G.Saray-Trabzonspor derbisinin 5 Ocak'ta Gaziantep'teki Gaziantep Stadyumu'nda, Fenerbahçe- Samsunspor maçının ise 6 Ocak'ta Adana'daki Yeni Adana Stadı'nda oynanacağı belirlendi. Final maçı 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, kupanın Trabzon'a yakışacağını belirterek, "Galatasaray'la Gaziantep'te görülecek bir hesabımız var" ifadelerini kullandı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Kupayı müzemize götürmek istiyoruz." açıklamasını yaptı. Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, kupayı kaldırmak istediklerini dile getirdi. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ise, yeni formatın Türk futboluna katkı sağlayacağını düşündüklerinin altını çizdi

