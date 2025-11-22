Karadeniz ekibi İstanbul oyununu oturttu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon sadece 1 kez eli boş sahadan ayrıldı. Teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 5 maça çıkan Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 10 puan elde etti. Tekke, Trabzonspor'un başındaki ilk maçta geçen sezon Başakşehir'i 3-0 yenmişti.