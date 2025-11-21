PODCAST CANLI YAYIN
Avrupa devleri Batagov’un peşinde

Trabzonspor’un 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov, Bologna, Nottingham Forest, Crystal Palace ve Lazio’nun takibine girdi. Bordo-mavililer satışa sıcak bakmasa da yüksek bir teklif gelmesi hâlinde görüşme ihtimali masada.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2025
Trabzonspor'un 23 yaşındaki stoperi Arseniy Batagov, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalyan ekibi Bologna, İngiltere'den Nottingham Forest ve Crystal Palace, ayrıca Lazio, genç savunmacıyı kadrosuna katmak için izlemeye aldı. Bordo-Mavililer, Batagov için şimdilik satışa sıcak bakmasa da, yüksek bir teklif gelmesi durumunda pazarlığa oturulabileceği belirtiliyor. Batagov'un performansı, Avrupa kulüplerinin radarında olmasının temel nedeni olarak gösteriliyor. Batagov konusunda her an yeni gelişmelerin yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

