Bohemians’tan tarihi hamle: İsrail’in UEFA ve FIFA üyeliği askıya alınsın talebi

İRLANDA futbolunun köklü kulüplerinden Bohemians, işgal altındaki Filistin topraklarında apartheid uygulayan İsrail’in üyeliğinin zaman kaybetmeden askıya alınması için tarihi bir girişimde bulundu. Bohemians kulübü tarafından kasım ayı başında İrlanda Futbol Federasyonu Genel Kurulunun gündemine getirilen ve büyük çoğunlukla kabul edilen önergeyle, UEFA ve FIFA tüzüklerini ihlal eden İsrail’in üyeliğinin askıya alınması, apartheid uygulamasına son vermezse futboldan men edilmesi talebi UEFA’ya götürüldü.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2025
