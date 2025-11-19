Almanya Slovakya’yı 6-0 yıktı: Sane 2 golle maça damgasını vurdu

Almanlar Dünya Kupası Elemeri A Grubu'nu 15 puanla lider tamamladı. Son Slovakya maçı 6-0 kazanıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 2 gol, 1 asistlik performansıyla Almanya'nın galibiyetinde başrol oynayan Sane, maçın ardından Alman basınından övgüleri topladı. Sport1 "İki gol! İki güçlü performansının ardından, mart ayı antrenman kampı kadrosunda yer edinmesi muhtemel" ifadelerine haberinde yer verdi. Stuttgarter Nachrichten

"Leroy Sane iki golle parladı. Sağ kanatta defalarca paslaştı. İyi bir taktiksel hamleydi. Leroy Sane, boşluğu değerlendirdi" derken Express ise "İlk dakikadan itibaren sağ kanatta sürekli golü hedefledi. Milli takıma geri dönen oyuncu, futbola karşı coşku doluydu" sözlerini manşetlerine taşıdı. T-Online "Leroy Sane, milli takım için olmazsa olmaz bir oyuncu. Sürekli olarak harika koşular yaptı, Wirtz ve Woltemade'nin paslarını mükemmel bir şekilde hazırladı" diyerek Galatasaraylı yıldızın performansını öne çıkardı.



SANE GİBİSİNİ HİÇ GÖRMEDİM



Yıldız isim Leroy Sane'nin 2 gol, 1 asistlik performansı takım arkadaşı Joshua Kimmich tarafından "Sane kadar fiziksel olarak güçlü bir oyuncuya pek rastlamadım. Çok koşabiliyor, sprint atabiliyor" diye konuştu.