Rafa Silva için Benfica’dan dikkat çeken yorumlar

Beşiktaş'ta Rafa Silva depreminin sarsıntıları devam ederken, çok uzaklardan ilgi çekici tepkiler geldi. Portekizli yıldızın eski kulübü Benfica'nın taraftarları yaşanan gelişmelere hiç şaşırmadı. Rafa Silva'nın her zaman problem çıkaran bir isim olduğu şeklinde yorumlar yapılırken, daha önce de Benfica'ya bonservis bedeli kazandırmadan Sporting Lizbon'a gitmeye çalışması hatırlatıldı. Benzer bir tutumu yine gösterdiği ancak bu defa gerçek bir başkanı ve kulüp yönetimini karşısında bulduğu belirtildi.