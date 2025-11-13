SON DAKİKA
Fenerbahçe’de santrfor krizi Parrott gündemde!

Devre arasında kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak isteyen F.Bahçe, AZ Alkmaar’ın 23 yaşındaki golcüsü Troy Parrott’ın peşinde... Yönetim, görüşmeleri gizli bir şekilde yürütüyor

Giriş Tarihi :13 Kasım 2025
Fenerbahçe’de santrfor krizi Parrott gündemde!

FENERBAHÇE'DE Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması, En Nesyri'nin formsuz oluşu ve Jhon Duran'ın ise inişli-çıkışlı performansı sonrası santrfor arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertli Yönetim devre arasında kadroya yıldız bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Fenerbahçe birçok yıldız golcü ile temaslarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı Kanarya'nın AZ Alkmaar'ın İrlandalı golcüsü Troy Parrott ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

14 MAÇTA 13 GOLE İMZA ATTI


FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da bu transfere onay verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl Hollanda ekibine transfer olan Parrott'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Bu sezon 14 maçta 13 gol ve 2 asiste imza atarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, 31 kez İrlanda Milli Takımı'nda forma giydi. 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Santrafor bölgesi dışında her iki kanatta da görev alabilen Parrott, güçlü fiziği ve bitiriciliğinin yanı sıra bağlantı oyununa verdiği müthiş destekle de adından söz ettiriyor.


EN GOLCÜ TÜRK


FENERBAHÇE'NİN yıldızı Kerem Aktürkoğlu, milli ara öncesi oynanan Kayserispor maçında fileleri havalandırarak Süper Lig'de siftah yapmıştı. Milli futbolcu, 2020/21 sezonundan bu yana sergilediği performansla Türk futbolunun en golcü ismi konumuna geldi. Kerem Aktürkoğlu, son beş sezonda toplam 51 gol atarak Türk futbolcular arasında zirveye yerleşti. Onu 40 golle Umut Nayir, 38 golle Enes Ünal, 37 golle Hakan Çalhanoğlu ve 36 golle Emre Akbaba takip etti. Sarı-Lacivertli formayla 11 maçta 4 gol ve 3 asist üreten Kerem Aktürkoğlu, kısa sürede takımının en formda isimlerinden biri haline geldi. Galatasaray formasıyla 179 maçta 46 gol ve 42 asist üreten yıldız futbolcu, Benfica kariyerinde ise 58 maçta 17 gol ve 13 asistle adından söz ettirmeyi başardı. Kerem Aktürkoğlu, hem F.Bahçe hem demilli takım için çok önemli bir oyuncu.


JHON DURAN'A ÖZEL PROGRAM


FENERBAHÇE, 23 Kasım'da Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün de sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco, çift antrenmanlarla tempoyu artırdı. Fenerbahçe, bugün ve yarın yapacağı antrenmanlar sonrasında 3 gün izin yapacak. Kolombiyalı golcü Jhon Duran'a bu arada özel çalışma programı uygulanacak. Hafta başı itibarıyla takım yeniden toplanacak.


SİHİRBAZ İŞ BAŞINDA


Fenerbahçe'de attığı gollerden sonra sihirli hareketini yapan Kerem Aktürkoğlu, son yıllardaki istikrarlı performansıyla adından söz ettiriyor. Fenerbahçe'nin yıldızı, milli ara sonrası yine takımının en büyük kozu olacak. Taraftarlar, onun performansından çok memnun.

36 MİLYON LİRALIK FATURA

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye 36 milyon liralık otel faturası ödettiği ortaya çıktı. Görev süresince Fenerbahçe'nin sunduğu lüks villayı geri çeviren Jose Mourinho, İstanbul'daki tüm konaklamasını boğaz manzaralı lüks bir otelde geçirdi. Bu tercihin kulübe maliyeti 750 bin Euro (yaklaşık 36.6 milyon TL) olarak faturalandı. Otelin en uygun süiti gecelik 2 bin 100 Euro'dan başlarken, özel süitler 7 bin 600-9 bin Euro bandında. Kral dairesi ise 23 bin Euro+ KDV. Mourinho'nun Manchester United günlerinde de 2.5 yıl otelde kaldığı ve İngiliz kulübüne 600 bin Euro'luk konaklama masrafı çıkardığı biliniyor.


FENERBAHÇE ZİRVEDE


Süper Lig'in ilk 12 haftasında Fenerbahçe, birçok alanda lider durumda. Fenerbahçe, 220 atılan şutla bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bunlardan 82'si isabetli ve bu rakam da ligin en iyisi. İşte zirvede olduğu diğer istatistikler: Kalesinde en az görülen şut: 105, kalesinde en az üretilen: xG-9.5, kalesinde en az isabetli şut: 34.


ALVAREZ'DE İNDİRİM YOK


FENERBAHÇE, 2002-2007 yıllarında Sarı-Lacivertli ekipte forma giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Tuncay Şanlı'nın Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde geliştirme direktörü olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tuncay Şanlı'ya yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


FENERBAHÇE'NİN Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için West Ham United ile görüşmelerini sürdürürken İngiliz ekibinden ret cevabı aldı. Alvarez'in 22 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için West Ham United ile görüşen Fenerbahçe'ye ret cevabı geldi. Görüşmelerin kış transfer sezonunda da sürmesi bekleniyor.


SKİNİAR DUVARI!


FENERBAHÇE'NİN Slovak yıldızı Milan Skriniar, geldiği günden itibaren ortaya koyduğu savaşçı kimlikle adından söz ettiriyor. Süper Lig'in ilk 12 haftasında Skriniar'ın lider olduğu istatistikler dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in kaptanı topla buluşma (967) ve isabetli pas (763) istatistiklerinde ilk sırada yer alıyor.

