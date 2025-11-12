SON DAKİKA
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Türk futboluna çağrı: “Sahada mücadele, saha dışında dostluk”

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Herkesin görevi, sporu temiz ve adil bir ortamda geliştirmek, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamaktır. Mücadeleyi sahada yapalım, saha dışında dostluğu güçlendirelim" diye konuştu...

Giriş Tarihi :12 Kasım 2025
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Türk futboluna çağrı: Sahada mücadele, saha dışında dostluk

Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önemli açıklamalara imza attı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, "Spor, milletimizi bir araya getiren en güçlü ortak paydalardan biridir. Bu paydada buluşan herkesin görevi, sporu temiz ve adil bir ortamda geliştirmek, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamaktır. Göreve başlarken adil ve şeffaf olacağımıza söz verdik... Sporu kaosun değil, huzurun merkezi haline getirmek için ilkeli ve tarafsız bir yönetim anlayışını benimsedik" diye konuştu. Türk futbolunu kavgadan uzak, fair-play ruhu ile rekabet eden bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, milletimiz bizden kısır tartışmalar değil, kardeşlik, adalet ve kaliteli futbol bekliyor... Mücadeleyi sahada yapalım, saha dışında dostluğu güçlendirelim. Şampiyon olanı veya küme düşeni hep beraber alkışlayalım" şeklinde konuştu.

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ


Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen Hacıosmanoğlu'na ödülü, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan verdi.

