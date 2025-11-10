PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Nene, eleştirileri unutturdu!

Fenerbahçe’nin Malili yıldızı Kadıköy’de duble yaptı. Futboluyla taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2025
Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Nene, eleştirileri unutturdu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki yıldızı Dorgeles Nene, transfer olduğu ilk dönemlerdeki performansıyla eleştiriler alıyordu. Zamanla ritmini yakaladı ve kalitesini ortaya koymaya başladı. Taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşayan Nene, futboluyla da taraftarlarının gözünün pasını sildi. Kayserispor maçının 61. dakikasında oyundan çıkan genç yıldız, Süper Lig'de bu sezon 3 gol ve 3 asistle mücadele ediyor.
Nene, 2022 yılından bu yana ilk kez iki gol birden attı. Fenerbahçe, Nene'yi sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme
Taban maaşa tüfe ayarı: Emekliye en az 19 bin 243 TL
Türk Telekom
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Demirtaş kararı mahkeme takdirinde
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli’deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
İdefix
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü duyurdu: Bahçeli ile Cumhur Zirvesi | Gazze’ye deprem konteynerleri | Trump ve F-35 mesajı
Kanarya’dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Ölen 6 cana hakaret ve küfür ettiler! Kocaeli’de parfüm fabrikası faciası sonrası skandal paylaşımlar
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
Eğlence mekanında korkunç saldırı: Yüzüne kolonya dökülüp ateşe verildi | O cani tutuklandı
Aslan apolet bıraktı! Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail’in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi
Doğu Akdeniz’de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı intikam tatbikatı | Türkiye Kıbrıs’ı yedirmeyecek
Fenerbahçe’ye buldozer gibi forvet! Transferde dev bomba
Amerikan rüyası kapanma kabusuna döndü, ülke kontak kapattı! Shutdown Amerika!
Kocaeli’de parfüm deposu faciası! 6 kadın gözyaşları içinde toprağa verildi... Gözaltı sayısı artıyor
Başkan Erdoğan’dan Özel’in hadsiz sözlerine yanıt: Biz o seviyeye inmeyiz, inemeyiz!
Mandalinci İmamoğlu’nun izinde! Hayali ödemeler Sayıştay raporunda | Bomba: CHP’li Kadıköy Belediyesi CHP’li Bodrum Belediyesi’ni yalanladı