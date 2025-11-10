Fenerbahçe’nin parlayan yıldızı Nene, eleştirileri unutturdu!

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki yıldızı Dorgeles Nene, transfer olduğu ilk dönemlerdeki performansıyla eleştiriler alıyordu. Zamanla ritmini yakaladı ve kalitesini ortaya koymaya başladı. Taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşayan Nene, futboluyla da taraftarlarının gözünün pasını sildi. Kayserispor maçının 61. dakikasında oyundan çıkan genç yıldız, Süper Lig'de bu sezon 3 gol ve 3 asistle mücadele ediyor.

Nene, 2022 yılından bu yana ilk kez iki gol birden attı. Fenerbahçe, Nene'yi sezon başında Salzburg'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.