Trabzonspor Tekke ile mutlu! 2010-2011 sonrası en iyi puan ortalaması

Trabzonspor’un başında bu sezon 10 maçta 23 puana ulaşan ve 2.30 ortalama yakalayan Fatih Tekke, Abdullah Avcı ile şampiyonluğun geldiği sezonu bile geride bıraktı...

31 Ekim 2025
Galatasaray derbisine 3 puan parolasıyla hazırlanan Trabzonspor'da moraller çok yüksek. Bu sezon müthiş bir performans gösteren teknik direktör Fatih Tekke çarpıcı bir istatistiğe imzasını attı. Bordo-Mavililer'de 2011'den bu yana gerçekleşen teknik direktör performans tablosuna bakıldığında, Fatih Tekke'nin zirveye yerleşmesi dikkatleri çekiyor. 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş 2.41 puan ortalamasıyla sezonu tamamlamıştı. Bu sezon ise Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde 10 maçta 23 puanla 2.30'luk ortalamaya ulaştı ve 14 yıl sonra en iyi performansı yakaladı. Tekke, Abdullah Avcı'nın şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunda elde ettiği 2.13 puan ortalamasının önüne de geçti. Ayrıca Bordo-Mavililer son 15 yılda 3. kez bir teknik adamla 2'nin üzerinde bir ortalamaya ulaşmış oldu

Tekke Trabzonspor'un başında ilk kez bir büyük maçı kazanmayı hedefliyor

