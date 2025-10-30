PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

En Nesyri gol beklentisinde zirveye yerleşti

Süper Lig’de bu sezon gol beklentisi en yüksek olan futbolcu Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü En Nesyri

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2025
En Nesyri gol beklentisinde zirveye yerleşti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçında iki kez fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli golcü, Süper Lig'de bu sezon gol beklentisi en yüksek futbolcu olarak dikkat çekiyor. 7.3 gol beklentisi ile oynayan 28 yaşındaki yıldız, 6 kez fileleri havalandırdı. En Nesyri, 124 dakikada bir gol atıyor. Onu 6.4 gol beklentisi ile Beşiktaşlı Tammy Abraham takip ediyor. İngiliz yıldız, 4 kez gol sevinci yaşadı. Trabzon'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ise 5.3 gol beklentisi ile 7 kez fileleri havalandırdı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore’de bir araya geldi
CANLI ANLATIM | Gebze’de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | 19 saatin ardından baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
Kuruluş Orhan ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
İdefix
Beyoğlu’nda kız isteme faciası! Havai fişek evi yaktı: 8 kişi hastanelik oldu
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Başkan Erdoğan DEM Heyeti’ni Külliye’de kabul edecek! PKK’nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı’ya gidecek mi?
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze’de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye’de tebrikleri kabul etti
CHP’nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Gebze’deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray’a! Transferde dev hamle
CHP’li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül dolandırıcılıktan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için 15 Temmuz’u önceden biliyordu iddiası: Paraları yurt dışına aktarın | Soros mu fonladı?
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Trump’ın Asya’da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti Trump'ın Asya'da yeni durağı Güney Kore! Lee yakıt desteği istedi Donald Kuzey Kore liderinden bahsetti Tuğçe Orhan kimdir? samsun Ladik kaymakamı kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve hayatı merak konusu oldu Tuğçe Orhan kimdir? samsun Ladik kaymakamı kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve hayatı merak konusu oldu Juzdan Boyner Çekiliş Sonuçları açıklandı! İşte 50.000,00 TL Değerinde Boyner Hediye Çeki kazanan asil ve yedek talihliler... Juzdan Boyner Çekiliş Sonuçları açıklandı! İşte 50.000,00 TL Değerinde Boyner Hediye Çeki kazanan asil ve yedek talihliler... Hüseyin Gün’ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz’ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak Hüseyin Gün'ün FETÖ bağlantıları deşifre oldu! Zekeriya Öz'ün kasası Aytaç Ocaklı ile aynı şirkete ortak Victor Osimhen dünya devinin gündeminde! Victor Osimhen dünya devinin gündeminde! Ünlü oyuncu ilk kez açıkladı: Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum Ünlü oyuncu ilk kez açıkladı: "Uyuduğu her an öldüğünü sanıyordum"