Yalçın’dan derbi seferberliği: Beşiktaş’ı yeniden ayağa kaldırmak istiyor!

Konyaspor maçında alınan galibiyetle pozitif bir hava yakalayan Beşiktaş'ta Kasımpaşa karşısında alınan 1 puan moralleri bozmuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da beklentilerin altında kalan takımını motive etmek ve takımın performansını yukarı çekmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Yalçın'ın idmanlarda ve tesislerde oyuncularıyla yakından ilgilendiği ve futbolcularıyla hem bire bir hem de toplu konuşmalar yaparak oyuncularının mental durumlarını yukarı çekmeye çalıştığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Fenerbahçe derbisine de oyuncularını özel olarak hazırladığı öğrenildi. Yalçın'ın derbi zaferiyle takımın yeniden ayağa kalkmasını planladığı da gelen haberler arasında.