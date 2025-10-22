Cimbom Norveçliler’le 7. maçını oynayacak

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün Bodo Glimt'i konuk edecek Galatasaray, Norveç temsilcileriyle 7. randevusuna çıkacak. Sarı-Kırmızılı ekip, Kuzeyli rakipleriyle yaptığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü. Sahasında Norveç takımlarını 3 kez konuk eden Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken mağlup olmadı. Sarı-Kırmızılı ekip, attığı 6 gole karşılık rakiplerinin 2 golüne engel olamadı. Cimbom son olarak Norveç'ten Molde ile karşı karşıya gelmişti.