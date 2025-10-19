Lider zorlu deplasmanda kazandı

Sarı-Kırmızılılar Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 29'da Sane'nin şutunda top üstten dışarı çıktı. 40'da Barış Alper'den seken topa kale sahası içi sol çaprazında bulunan Icardi kafayla tamamlamak istedi ancak Muhammed gole izin vermedi. 41'de İlkay'ın vuruşunda Opoku kayarak topun kaleye gol olarak gitmesini önledi. 45+3'te İlkay'ın pasında topla buluşan Sane topu ağlara gönderdi: 1-0. Devre bu skorla bitti.

SANE YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarının 47. dakikasında Shomurodov'un vuruşunda top ağlara gitti. Ama VAR tarafından incelenen gol ofsayt nedeniyle verilmedi. 59'da Shomurodov kayarak yaptığı vuruşla skoru 1-1 yaptı. 61'de Sara'nın şık asistinde Sane sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşla Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi: 2-1. 83'te Osimhen'in şutunda top direkten döndü. Galatasaray mücadeleyi 2-1 galip bitirdi.

Hak ederek 3 puanı aldık G.SARAY'IN tecrübeli futbolcusu kaan Ayhan maç sonrası,"Hak ederek kazandık. Maçın bazı bölümlerinde son pasları etkili yapsaydık daha rahat bir galibiyet olabilirdi. Zor bir sürece giriyoruz şimdi. Galip gelmek ön plandaydı" diye konuştu.