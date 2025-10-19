SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Lider zorlu deplasmanda kazandı

Galatasaray tam yol ileri... Sarı-Kırmızılılar Başakşehir’i deplasmanda 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2025
Lider zorlu deplasmanda kazandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sarı-Kırmızılılar Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 29'da Sane'nin şutunda top üstten dışarı çıktı. 40'da Barış Alper'den seken topa kale sahası içi sol çaprazında bulunan Icardi kafayla tamamlamak istedi ancak Muhammed gole izin vermedi. 41'de İlkay'ın vuruşunda Opoku kayarak topun kaleye gol olarak gitmesini önledi. 45+3'te İlkay'ın pasında topla buluşan Sane topu ağlara gönderdi: 1-0. Devre bu skorla bitti.

SANE YİNE SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarının 47. dakikasında Shomurodov'un vuruşunda top ağlara gitti. Ama VAR tarafından incelenen gol ofsayt nedeniyle verilmedi. 59'da Shomurodov kayarak yaptığı vuruşla skoru 1-1 yaptı. 61'de Sara'nın şık asistinde Sane sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşla Galatasaray'ı yeniden öne geçirdi: 2-1. 83'te Osimhen'in şutunda top direkten döndü. Galatasaray mücadeleyi 2-1 galip bitirdi.

Hak ederek 3 puanı aldık G.SARAY'IN tecrübeli futbolcusu kaan Ayhan maç sonrası,"Hak ederek kazandık. Maçın bazı bölümlerinde son pasları etkili yapsaydık daha rahat bir galibiyet olabilirdi. Zor bir sürece giriyoruz şimdi. Galip gelmek ön plandaydı" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
CHP’li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve Emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: Hamas Gazze’nin yönetiminde rol almak istemiyor
Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü
Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor
Huzurlarınızda Leroy Sane! Başakşehir - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: Tartışma değil istismar var
İsrail’in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
Kartal’a büyük sürpriz! Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU
Özgür Özel bu kez Amsterdam’da PES dedirtti! Türkiye’yi karaladı Başkan Erdoğan’a saldırdı
Karadeniz’de kusursuz Fırtına! Rizespor - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ’durdurma’ talebi! YSK kararını açıkladı
Fenerbahçe’de Yüksek gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç’a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu
Analiz raporu TAKVİM’de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Gözler Başakşehir’de akıllar Bodo’da! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı Kraliyet Ailesi’nde bomba! Epstein skandalı patladı Prens Andrew ünvanını bıraktı Fatih Tekke Rizespor maçı ilk 11’ini belirledi! Trabzonspor’da forma o yıldızların Fatih Tekke Rizespor maçı ilk 11'ini belirledi! Trabzonspor'da forma o yıldızların Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var Zeynep Tuğçe Bayat’ın Atlas’lı paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü: Annesinin kopyası Zeynep Tuğçe Bayat’ın Atlas’lı paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü: Annesinin kopyası SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı ABD Hava Kuvvetleri’nden Venezuela’ya gözdağı: B-52’ler havalandılar ABD Hava Kuvvetleri’nden Venezuela’ya gözdağı: B-52’ler havalandılar