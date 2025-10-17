Süper Lig’in iki devi Sırp yıldız için harekete geçti! Sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor...

İtalyan medyasından flaş iddia... Corriere dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi kulübü Al-Hilal'de forma giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic Savic ile ilgileniyor. Tecrübeli futbolcu, 2023 yılından bu yana Simone Inzaghi'nin antrenörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Hilal'de forma giyiyor.



ALTIN KÖPRÜLER KURMAYA HAZIR

Corriere dello Sport'un haberinde şu ifadelere yer verildi: "Sırp orta saha oyuncusunun sözleşmesi sona eriyor ve menajeri Uros Jankovic, sözleşmenin yenilenmesi için görüşmelere başladı bile. Ancak bir "ama" var ve bu da oldukça büyük! 30 yaşında, bedelsiz bir orta saha oyuncusu, birçok kulübün ilgisini çekiyor ve Avrupa onun için harekete geçti. Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe ona altın köprüler kurmaya hazır. O halde, ocak ayında durum değişebilir" 30 yaşındaki Sırp orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu sezon 11 karşılaşmada görev yapan ve güncel değeri 17 milyon Euro olan Milinkovic Savic, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

54 kez Sırbistan Milli Takım formasını giyen Milinkovic Savic, 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Yıldız futbolcu, 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.



