Montella kampı terk eden Berke Özer’e büyük tepki gösterdi: kimse çekip gidemez

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Gürcistan maçı öncesinde açıklamalar yaparken kampı izinsiz terk eden Berke Özer'i sert bir şekilde eleştirdi. İtalyan hoca kimsenin kampı izinsiz bir şekilde terk edemeyeceğini söyleyerek, "Bunun elbette sonuçları olacak. Berke'ye ilk daveti yolladığımızda 2. ligde oynuyordu. Bu durum benim için bir hayal kırıklığı. Milli Takım'da kimsenin oynama garantisi yoktur. Mert ilk formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Berk gidip ondan tavsiye alabilirdi" dedi.



RAKİBİMİZ ÇOK ZORLU BİR EKİP

Montella, Gürcistan ile oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tek hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu söyledi.

Gürcistan maçına da değinen Montella, "İnanılmaz gelişen bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Ne kadar zorlu bir rakip olduğunu da biliyoruz. Hırsımızla, inancımızla, Dünya Kupası hedefine ulaşmak istiyoruz. Grupta her maç zor, son maçın ilk yarısında da zorlanmıştık. Gol averajını da sıfırladık. Elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Ne kadar zorlu bir rakip olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız" ifadesini kullandı.



