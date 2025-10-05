Aslan’ın serisini yine Beşiktaş bitirdi

Cimbom dün kendi saha ve seyircisi önünde Beşiktaş'la 1-1 berabere kalırken Sarı-Kırmızılılar'ın 15 maçlık galibiyet serisine Kartal son vermiş oldu. Geçtiğimiz sezon 29 Mart 2025'te oynanan karşılaşmada Siyah-Beyazlılar Galatasaray'ı Tüpraş Stadı'nda 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. O tarihten sonra sırasıyla Samsunspor, Bodrum, Eyüpspor, Sivasspor-Trabzonspor, Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir'i yenen Galatasaray bu sezon da Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Rizespor, Eyüpspor, Konyaspor ve Alanyaspor'u yendi. Dünkü sonuçla birlikte G.Saray 15 maç sonra puan kaybetti.