SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yunus Akgün şov yaptı büyük oynadı

G.Saray’ın yıldız ismi Konyaspor karşısında 1 gol, 1 asistlik performans gösterirken son 3 resmi maçta 3 gol kaydetti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025
Yunus Akgün şov yaptı büyük oynadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Galatasaray Konyaspor'u farklı yenerken Yunus Akgün maça damgasını vuran isimlerden biri oldu. Sarı-Kırmızılı futbolcu 1 gol, 1 asistlik performans göstererek maçın kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Hafta içinde E.Frankfurt ile oynanan maçta da 1 gol atan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Konyaspor önünde şık bir gol atarken Icardi'nin attığı golün de asistini yapmış oldu. Maçtan sonra konuşan Yunus, "Maçı kazanmak çok önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi bir Galatasaray olacak" ifadesini kullandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Amerikan Fox News kanalına konuştu! Gazze’deki soykırımın faili Netanyahu’dur
CHP’de ihraç dalgası! Sesini çıkaran partiden atılıyor
Türk Telekom
Başkan Erdoğan BM kürsüsünde Gazze’nin sesi oldu! Vicdanı olan Gazze’ye sessiz kalamaz | Mikrofon sesi neden kesildi? İletişim Başkanlığı açıkladı
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda tarihi oturum! Fransa Cumhurbaşkanı Macron BM kürsüsünde ilan etti: Filistin’i tanıyoruz | Devlet Başkanı Abbas’dan video kaydı
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu’nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi
Bakan Işıkhan merakla beklenen düzenleme için tarih verdi! 7200 gün müjdesi
Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: Trump ile kritik konuları görüşeceğiz
Dünya Filistin’i tanıyor! Soykırımcılar kaçıyor | Mutluluğun gözyaşlarına dönüştüğü anlar
Başkan Erdoğan’dan Türkevi’nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü
TAKVİM kongreyi yerinden izledi! Sadettin Saran ateşten gömleği giydi
Başkan Erdoğan’dan Türk Yatırım Konferansı’nda 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor
Sergen Yalçın’dan şok sözler: Bundan sonra oynamayan gider
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel davasında 2. celse! Otel Müdürü Yılmaz’dan kan donduran itiraf: Yangın alarmı çalıştırma talimatı vermedim
2025 Ballon d’Or sahibini buldu! Ödül Ousmane Dembele’nin
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan SDG açıklaması: Anlaşmanın uygulanmasında gecikme var!
İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif’le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz için gözaltı kararı
ABD Büyükelçisi Tom Barrack Gazze’de katliam yapan İsrail’i korudu Orta Doğu’da savaş çığırtkanlığı yaptı!
Galatasaray’da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Başkan Erdoğan’a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!