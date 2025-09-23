Yunus Akgün şov yaptı büyük oynadı

Galatasaray Konyaspor'u farklı yenerken Yunus Akgün maça damgasını vuran isimlerden biri oldu. Sarı-Kırmızılı futbolcu 1 gol, 1 asistlik performans göstererek maçın kazanılmasında önemli bir rol oynadı. Hafta içinde E.Frankfurt ile oynanan maçta da 1 gol atan Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Konyaspor önünde şık bir gol atarken Icardi'nin attığı golün de asistini yapmış oldu. Maçtan sonra konuşan Yunus, "Maçı kazanmak çok önemliydi. Taraftarımız hiç merak etmesin. Şampiyonlar Ligi'nde daha maçlarımız var. Daha iyi bir Galatasaray olacak" ifadesini kullandı