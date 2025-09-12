Beşiktaş’ta Wilfried Ndidi sakatlandı: Başakşehir ve Göztepe maçlarında yok

Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi şoku... Premier Lig ekibi Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Nijeryalı orta saha, Güney Afrika ile oynanan milli maç esnasında bir sakatlık geçirdi. Bu sakatlık nedeniyle Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek olan Ndidi için hedef Kayserispor karşılaşmasına yetişebilmek. Tedavisi devam eden Nijeryalı yıldız için Siyah-Beyazlı kulüp, "Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

