Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi sakatlandı: Başakşehir ve Göztepe maçlarında yok

Leicester City’den transfer edilen Wilfried Ndidi, Güney Afrika ile oynanan milli maçta sakatlanarak tedavi altına alındı. Siyah-Beyazlı kulüp, oyuncunun uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Ndidi’nin Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Eylül 2025
Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi şoku... Premier Lig ekibi Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Nijeryalı orta saha, Güney Afrika ile oynanan milli maç esnasında bir sakatlık geçirdi. Bu sakatlık nedeniyle Başakşehir ve Göztepe maçlarında forma giyemeyecek olan Ndidi için hedef Kayserispor karşılaşmasına yetişebilmek. Tedavisi devam eden Nijeryalı yıldız için Siyah-Beyazlı kulüp, "Wilfred Ndidi ülkemize dönüş yapmıştır. Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

