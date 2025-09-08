Fener’de hoca belli oluyor...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, kurduğu güçlü kadro ile sadece ligde değil, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde de zafer arayışında. Ancak Sarı- Lacivertli takımın en büyük eksikliği hala teknik direktör koltuğunda yaşanıyor. Milli maç arasının ardından Kadıköy'de zorlu bir Trabzonspor mücadelesi futbolseverleri beklerken, Fenerbahçe kulislerinde yeni teknik direktörün kim olacağı konusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Yönetim, bugün gerçekleştireceği kritik toplantıda yeni hocasını kamuoyuna duyurmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre, büyük sürpriz yaşanmazsa İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic isimlerinden birinin takımın başına geçmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler bu dönemde Roger Schmidt, Sebastian Hoeness, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou gibi listedeki isimlerden olumlu sonuç alınamadı.