Fener'de hoca belli oluyor...

Ligi ve Fenerbahçe’yi iyi bilmesi nedeniyle İsmail Kartal hocalık için en büyük aday. Ancak Domenico Tedesco da ciddi şekilde düşünülen bir isim. Edin Terzic ise en son ihtimal olarak düşünülüyor

Giriş Tarihi :08 Eylül 2025
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, kurduğu güçlü kadro ile sadece ligde değil, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde de zafer arayışında. Ancak Sarı- Lacivertli takımın en büyük eksikliği hala teknik direktör koltuğunda yaşanıyor. Milli maç arasının ardından Kadıköy'de zorlu bir Trabzonspor mücadelesi futbolseverleri beklerken, Fenerbahçe kulislerinde yeni teknik direktörün kim olacağı konusu gündemin üst sıralarında yer alıyor. Yönetim, bugün gerçekleştireceği kritik toplantıda yeni hocasını kamuoyuna duyurmayı planlıyor. Gelen bilgilere göre, büyük sürpriz yaşanmazsa İsmail Kartal, Domenico Tedesco ve Edin Terzic isimlerinden birinin takımın başına geçmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler bu dönemde Roger Schmidt, Sebastian Hoeness, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou gibi listedeki isimlerden olumlu sonuç alınamadı.

