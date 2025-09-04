Filenin Sultanları Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaşıyor

Tayland'da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün TSİ 16.30'da Huamark Spor Salonu'nda ABD ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, ABD'yi elemesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek.

Türkiye- ABD eşleşmesinin galibi, yarı finalde Hollanda-Japonya maçının galibiyle karşılaşacak. Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan Filenin Sultanları, organizasyonda arka arkaya 6. kez boy gösteriyor. Şampiyonayı 2006'da 10. sırada tamamlayan ekibimiz, 2010'da ise 6. olmuştu.