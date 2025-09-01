Vaclav Cerny an meselesi!

Beşiktaş, bir süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona yaklaştı. Çekyalı kanat oyuncusu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, Wolfsburg'a da satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu. Gelen bilgilere göre iki takım pazarlıklarda son aşamaya geldi. Siyah-Beyazlılar'ın 27 yaşındaki futbolcuyu bugün ya da yarın İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Öte yandan yıldız futbolcunun Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeye başlaması da transferin sonuçlanmaya çok yakın olduğunu güçlendirdi