Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı: Benfica ile 25 milyon Euro’ya anlaşıldı

Portekiz ekibi Benfica, Fenerbahçe’den Kerem Aktürkoğlu’nu 22.5 milyon Euro artı 2.5 milyon Euro bonus karşılığında transfer ettiğini duyurdu. Galatasaray ise sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkıyla 1 milyon 50 bin Euro kazandı.

30 Ağustos 2025
Fenerbahçe yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Portekiz devi Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe ile 22.5 milyon Euro+ 2.5 milyon Euro bonus karşılığında toplam 25 milyon Euro bedelle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Benfica'nın açıklamasında "Ayrıca, öncelik hakkına sahip olan Galatasaray bu şartlar hakkında bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden, sonraki satışta kardan yüzde 10 pay maddesi nedeniyle 1 milyon 50 bin Euro gelir elde etti.

