Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı: Benfica ile 25 milyon Euro’ya anlaşıldı

Fenerbahçe yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Portekiz devi Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe ile 22.5 milyon Euro+ 2.5 milyon Euro bonus karşılığında toplam 25 milyon Euro bedelle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Benfica'nın açıklamasında "Ayrıca, öncelik hakkına sahip olan Galatasaray bu şartlar hakkında bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden, sonraki satışta kardan yüzde 10 pay maddesi nedeniyle 1 milyon 50 bin Euro gelir elde etti.

