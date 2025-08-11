F.Bahçe’nin parlayan genç yıldızı PSG’nin listesinde! Fransızlar flaş transfer gelişmesini duyurdu

Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek'i transfer listesine aldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, PSG'nin 19 yaşındaki stoperi bir süredir yakından takip ettiği ve oyuncu hakkında detaylı bir analiz raporu hazırlattığı belirtildi.



Teknik Direktör Luis Enrique'ye sunulan raporun ardından, Yusuf'un isminin PSG'nin transfer planlamasında öne çıktığı ifade edildi. Paris temsilcisinin bu yaz transfer döneminde kadrosuna iki stoper katmak istediği ve Akçiçek'in bu doğrultuda listede yer aldığı bildirildi. Öte yandan PSG'nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen 22 yaşındaki Ukraynalı savunma oyuncusu Ilya Zabarnyi'yi de 67 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmeye yakın olduğu aktarıldı. Zabarnyi transferinin, Yusuf planıyla doğrudan bir bağlantısı olmadığı; her iki oyuncunun da kadroya dahil edilebileceği vurgulandı. Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 14 resmi maça çıkan Akçiçek, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-Lacivertliler'in genç oyuncuyu 20 milyon Euro'nun altında satmayacağı bilinen detaylar arasında

