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Beşiktaş 16’lık gürcü yıldızı gündemine aldı!

Siyah-Beyazlılar’ın Gürcistan ekibi Dinamo Tblisi’de forma giyen genç sol bek için takımına kısa süre içinde teklif yapacağı öğrenildi. Kartal, Avrupa’nın önemli takımlarının da radarındaki yıldız adayını kadroya katmakta ısrarlı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Mart 2025
Beşiktaş 16’lık gürcü yıldızı gündemine aldı!

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Transferde yeniden yapılanan ve scout ağı kuran Beşiktaş dünyanın birçok bölgesinde genç yetenekleri izleme ağını genişletti. Özellikle Eduard Graf'ın gelişi sonrası yıldız potansiyelli genç yıldızları bulan Beşiktaş'ın yeni hedefi belli oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın Gürcistan ekibi Dinamo Tblisi'de forma giyen 16 yaşındaki sol bek Saba Kharebashvili ile ilgilendiği öğrenildi. Beşiktaş'ın hem sağ bek hem de stoperde de forma giyebilen 16 yaşındaki yıldız adayı için kısa süre içinde Gürcü ekibine teklifte bulunması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın genç futbolcu için 2 ila 2,5 milyon Euro bandında bir rakam önereceği de gelen haberler arasında.

Alt yapısından yetiştiği Dinamo Tblisi ile şu ana kadar 37 resmi maça çıkan Saba 5 asiste imza attı. Güncel verilere göre 800 bin Euro'luk piyasa değeri bulunan genç oyuncu Avrupa'nın önemli takımları tarafından takip ediliyor. Kartal'ın genç yıldızı kadrosuna katmakta ısrarlı olduğu da gelen haberler arasında.

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