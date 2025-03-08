Mourinho’ya 14 yıl sonra aynı şok!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Glasgow Rangers'a 3-1 kaybedip çeyrek final şansını zora sokmuştu. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Avrupa'daki eleme maçları karnesine bakıldığında ise evinde ilk maçı kaybedip elendiği Barcelona maçı akıllara geliyor.



Portekizli teknik adam, 2010-11 sezonunda Real Madrid'in başında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşılaşmış ve ilk maçı evinde 2-0 kaybetmişti. Rövanşta da 0-0 berabere kalarak kupaya veda etmişti.



Mourinho, Rangers'a elenmesi halinde 14 sene sonra aynı şoku yaşayacak. Portekizli teknik adam kariyeri boyunca ilk maçı 2 farklı kaybettiği 9 eleme maçında ise 2 kez turu geçti.



RÖVANŞI 6 GOLLE KAZANDI

Deneyimli çalıştırıcı 2002'de o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur maçında Porto'nun başında Polonia Warszawa'ya deplasmanda 2-0 kaybetmiş, rövanşta ise 6-0 kazanarak tur atlamıştı. Mourinho, 2013-14 sezonunda ise Chelsea'nin başında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybetmesine rağmen PSG'yi evinde 2-0 mağlup ederek turu geçmişti.

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