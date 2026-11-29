Ege'nin Hamsisi, Sen Anlat Karadeniz, Ateş Kuşları ve Veda Mektubu gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Asya Kasap, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi.

Güzel oyuncunun, meslektaşı Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıtaş ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.