Asya Kasap'tan sevgilisine romantik kutlama! Gönlünü ünlü oyuncunun kardeşine kaptırdı
Sen Anlat Karadeniz, Barbaroslar ve Ateş Kuşları gibi yapımlarda rol alan Asya Kasap, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sevgilisinin doğum gününe özel romantik karelerini paylaşan güzel oyuncunun gönlünü kaptırdığı isim dikkat çekti. Sevgilisinin ünlü ağabeyiyle benzerliği de gözlerden kaçmadı.
Ege'nin Hamsisi, Sen Anlat Karadeniz, Ateş Kuşları ve Veda Mektubu gibi yapımlarda rol alan genç oyuncu Asya Kasap, bu kez özel hayatıyla magazin gündemine geldi.
Güzel oyuncunun, meslektaşı Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıtaş ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
DOĞUM GÜNÜNDE AŞKINI İLAN ETTİ
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Asya Kasap, sevgilisi Gencay Sarıtaş'ın doğum gününde romantik bir paylaşıma imza attı. Sarıtaş ile birlikte çekilen siyah beyaz fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan genç oyuncu, aşkını takipçileriyle paylaştı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Sevgilisine "İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum." sözleriyle seslenen Kasap'ın romantik paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
İkilinin birlikteliği magazin gündemine yansırken paylaşıma çok sayıda yorum geldi.
AĞABEYİNE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Asya Kasap'ın sevgilisi Gencay Sarıtaş ise ünlü oyuncu ağabeyi Tolga Sarıtaş'a olan benzerliğiyle dikkat çekti.
Ağabeyinin aksine kariyerinde farklı bir yol izleyen Sarıtaş, oyunculuk yerine müziğe yöneldi. Gencay Sarıtaş, besteci kimliğiyle müzik çalışmalarını sürdürüyor.
ASYA KASAP KİMDİR?
29 Eylül 2001 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Asya Kasap, oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle adım attı. Dizide İpek Parlak karakterine hayat veren Kasap, 2019 yılında ise Sen Anlat Karadeniz'de Melek karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Adelina karakterini canlandıran genç oyuncu, ilerleyen yıllarda Adı Sevgi, Ateş Kuşları ve Veda Mektubu gibi yapımların kadrosunda yer aldı.