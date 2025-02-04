Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, ilk maçında göz doldurdu. Brezilyalı futbolcu, Rizespor karşılaşmasındaki istatistikleriyle dikkat çekti. 31 yaşındaki oyuncu, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine dahil oldu. 28 kez topla buluşan Talisca, rakip kalede etkili şutlarıyla tehdit oluşturmayı başardı.

0.42 gol beklentisi ile oynayan yıldız ismin 13/16 (%81) isabetli pası ise gözlerden kaçmadı. Rakip ceza sahasında da 3 tehlike yaratan deneyimli orta saha, takımının 2. golünün adeta hazırlayıcısı gibiydi.

Edin Dzeko maçı 2-2'ye getirdiği golde Talisca'nın kaleci Tarık'tan dönen topunu tamamlamıştı. Tecrübeli sol ayağın 85. dakikada üst direkten dönen şutu da Sarı-Lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. 3 aylık uğraş sonucu Fener'e gelen Talisca geçen hafta takıma katılmıştı.