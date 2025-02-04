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Anderson Talisca, ilk maçında göz doldurdu!

Talisca Rize’ye karşı 29 dakika sahada kalırken 0.42 gol beklentisi ve %81 isabetli pas ile oynadı. 1 şutu üst direkten dönen Brezilyalı yıldız, 28 kez topla buluşurken 3 kez rakip kalede tehlike yarattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
Anderson Talisca, ilk maçında göz doldurdu!

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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, ilk maçında göz doldurdu. Brezilyalı futbolcu, Rizespor karşılaşmasındaki istatistikleriyle dikkat çekti. 31 yaşındaki oyuncu, 61. dakikada Levent Mercan'ın yerine dahil oldu. 28 kez topla buluşan Talisca, rakip kalede etkili şutlarıyla tehdit oluşturmayı başardı.

    0.42 gol beklentisi ile oynayan yıldız ismin 13/16 (%81) isabetli pası ise gözlerden kaçmadı. Rakip ceza sahasında da 3 tehlike yaratan deneyimli orta saha, takımının 2. golünün adeta hazırlayıcısı gibiydi.

    Edin Dzeko maçı 2-2'ye getirdiği golde Talisca'nın kaleci Tarık'tan dönen topunu tamamlamıştı. Tecrübeli sol ayağın 85. dakikada üst direkten dönen şutu da Sarı-Lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. 3 aylık uğraş sonucu Fener'e gelen Talisca geçen hafta takıma katılmıştı.

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