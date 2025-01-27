Fenerbahçe 9 dakikada attığı 3 golle geriden gelerek Göztepe’yi devirdi!

Fener kritik ve zorlu virajda hata yapmadı. Sarı-Lacivertliler ligin en flaş takımlarından Göztepe'yi Kadıköy'de 3-2 yenerek lider Galatasaray'la arasında farkı yeniden 6'ya indirdi. 25. dakikada Göztepe öne geçti.

Romulo'nun kafayla indirdiği topta Juan'ın kale sahası önünden düzeltip yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 0-1. 35. dakikada Djalma Silva'nın müsait pozisyonda vuruşunda Oğuz Aydın kaleye giden topa engel oldu. 45+7. dakikada En Nesyri'nin ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Lis gole engel oldu. 46. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

Göztepeli iki savunmacıdan seken top, arka direkteki En-Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı futbolcu çok sert vurdu: 1-1. 53. dakikada korneri Kostic kullandı. Harika yükselen En-Nesyri kafayı vurdu, Lis'in müdahalesine rağmen top köşeden ağlara gitti: 2-1. 55. dakikada Oğuz Aydın uzaklardan mükemmel vurdu: 3-1. 82. dakikada Miroshi kafayla golü attı: 3-2. 84. dakikada Heliton'un röveşatasını İrfan Can çıkardı ve maç 3-2 bitti.

2 YIL ARADAN SONRA BİR İLK YAŞANDI

Fenerbahçe çok zorlandığı maçta Göztepe'yi 3-1 yenerek hem zirve takibini sürdürdü hem de Kadıköy'deki serisini devam ettirdi. Sarı-Lacivertliler dünkü galibiyetle beraber sahasında üst üste 6. kez kazanmış oldu.

Fenerbahçe Ağustos-Kasım 2022'den bu yana ilk kez bir yabancı teknik adam yönetiminde böyle bir seri yakalamış oldu. Fenerbahçe son olarak Jorge Jesus'la bunu başarmıştı. Bu süreçte İsmail Kartal da yerli bir hoca olarak bu seriyi elde etti.