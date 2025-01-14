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Kanarya’yı endişelendiren Talisca iddiası!

F.Bahçe’nin anlaşmak üzere olduğu Anderson Talisca’ya Al-Ittihad’ın talip olduğu iddia ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025
Kanarya’yı endişelendiren Talisca iddiası!

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    Fenerbahçe'de Talisca endişesi... Kanarya ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca transferinde yeni bir engel çıktı. Suudi Arabistan basını Al-Ittihad takımının Brezilyalı yıldıza talip olduğunu iddia etti. SSC Sports SA'da yer alan habere göre; Al-Ittihad, Anderson Talisca'ya talip oldu.

    Haberde Arap ekibinin sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Talisca'yı transfer etmek istediği aktarıldı. Al-Ittihad'ın 30 yaşındaki yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi. Bu iddialar Fenerbahçe'nin keyfini kaçırırken Sarı-Lacivertli yönetimin işi şansa bırakmamak için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

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