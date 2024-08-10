Nesrin Baş veda etti

Kadınlar 62 kg'da mücadele eden Milli güreşçimiz Nesrin Baş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın son 16 turunda ABD'li sporcu Kayla Colleen Miracle ile karşılaştı. ABD'li rakibine 12-2 mağlup olan Baş, rakibinin finale yükselmesi halinde repesajda bronz madalya mücadelesi vermeye hak kazanacaktı. Ancak; Kayla Miracle'ın çeyrek finalde yenilmesi sonrasında milli güreşçimizin turnuvada repesaj şansı kalmadı.



ÜNAL FİNALİ GÖREMEDİ

Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli pentatlet Buğra Ünal, Modern Pentatlon yarı final A grubundaki mücadelesinde eskrimde 225, binicilikte 283, yüzmede 296, koşu-atışta 677 ve toplamda 1481 puanla 13. sırayı alarak final bileti alamadı.