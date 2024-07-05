Nigel Hayes imzayı attı

Fenerbahçe Beko, 29 yaşındaki ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Yıldız basketbolcunun NBA'den gelen teklifleri geri çevirip Fenerbahçe'de kaldığı öğrenildi.



TEN HAG MANU'DA KALDI

Manchester United, 54 yaşındaki Hollandalı teknik direktörü Enik Ten Hag'ın kontratının 2026'ya kadar uzattı. Deneyimli teknik adam,"Burada devam edeceğim için mutluyum" dedi.

YENİ BİR TAKIM KURACAĞIZ

Gaziantep FK'nin hocası Selçuk İnan, "An itibarıyla önceliğimiz stoper. Orta saha için acil izlediğimiz oyuncular var. Forvet ve kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Neredeyse yeni bir takım kuracağız" diye konuştu.