Türkiye’ye Fransızlar

Rekabet Kurulu, İstanbul'da faaliyet göstermekte olan özel ortaöğretim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre- Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint- Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nin okul kayıt ücretleri ile ücreti oluşturan unsurları ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ettiklerini belirledi. Kurul bu kapsamda soruşturma taraflarına 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinin üçüncü fıkrasına göre iki ayrı idari para cezası uygulanması gerektiğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN