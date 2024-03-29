Kaza değil cinayete teşebbüs

İstanbul Beşiktaş'ta Semanur Hacıoğlu, 11 gün önce nişanlısı Mustafa Subaşı'yla sahurda buluşmak için motosikletle yola çıktı. Seyir halinde olduğu sırada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarptı. Kanlar içinde kalan Hacıoğlu, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yoğun bakıma alındı. Entübe edilen Hacıoğlu'na çarpan sürücü Alpay Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Subaşı, "Sürücünün kendisi hiçbir pişmanlık hissiyatı yaşamamıştır. Hiçbir şekilde ailesini ve bizleri arayıp özür dilemedi" ifadesini kullandı.

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