Milyonlara yeni maaş

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 2023'ün ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranı Ocak ayının başında belli olacak ancak ipucu da var. Merkez Bankası'nın yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre de 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.86 çıkacak. Memurların ve emeklilerinin artışı da yüzde 18.96'ya ulaşacak. AA Finans'ın beklenti anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 73.12 çıktı. Buna göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.61 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.61, memurlar ve emeklileri yüzde 22.75 zam alacak.



MERKEZ BANKASI

2022 enflasyon tahmini: % 65.2 SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 16.05 Memur/memur emeklisi zam oranı: % % 17.13



PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

2022 enflasyon tahmini: % 67.78 SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 17.86 Memur/memur emeklisi zam oranı: % 18.96



AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ

2022 enflasyon tahmini: % 73.12 SSK/Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 21.61 Memur/memur emeklisi zam oranı: % % 22.75



MEMURLAR, EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Taban aylık Mevcut % 17.13 % 18.96 % 22.75

Memur 9.105,00 10.664,69 10.831,31 11.176,39

Emeklisi 6.078,20 7.119,40 7.230,63 7.460,99



TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Emekli Mevcut %16.05 % 17.86 % 21.61

Bağ-Kur esnaf 4.197,44 4.871,13 4.947,10 5.104,51

SSK (2000 öncesi) 4.687,06 5.439,33 5.524,17 5.699,93

SSK (2000 sonrası)* 2.905,72 3.372,09 3.424,68 3.533,65

Bağ-Kur tarım 3.335,49 3.870,84 3.931,21 4.056,29

* Taban aylık düzenlemesi ile 3.500 liranın altında kalan maaşlar 3500 liraya tamamlanıyor.

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