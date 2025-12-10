Beşiktaş'tan sağ beke beklenmedik isim! Ayrılıklar sonrası imza atabilir

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Serkan Reçber'in yurt dışındaki görüşmelerini yoğunlaştırdığı bir dönemde, İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, Lazio'nun 33 yaşındaki Karadağlı sağ beki Adam Marusic ile ilgileniyor. Aynı haberde Napoli ve Juventus'un da oyuncuyu takip ettiği belirtildi. Bu sezon Lazio formasıyla 14 resmi maça çıkan Marusic, toplam 1133 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı verdi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Adam Marusic (AFP) UDUOKHAI VE SVENSSON AYRILABİLİR Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a talip çıkması halinde yolların ayrılması bekleniyor. Öte yandan Felix Uduokhai'nin de takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Bu iki oyuncunun durumu, sağ bek transferini daha da öncelikli hale getirdi.