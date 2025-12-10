Beşiktaş'tan sağ beke beklenmedik isim! Ayrılıklar sonrası imza atabilir
Süper Lig'de zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Avrupa kupalarına erken veda eden siyah-beyazlılar, ligin ikinci yarısında başarı hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmeyi planlıyor. İtalyan basını, Beşiktaş’ın gündemine sürpriz bir ismin geldiğini yazdı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Serkan Reçber'in yurt dışındaki görüşmelerini yoğunlaştırdığı bir dönemde, İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, Lazio'nun 33 yaşındaki Karadağlı sağ beki Adam Marusic ile ilgileniyor. Aynı haberde Napoli ve Juventus'un da oyuncuyu takip ettiği belirtildi.
Bu sezon Lazio formasıyla 14 resmi maça çıkan Marusic, toplam 1133 dakika süre aldı ve 1 asistlik katkı verdi. Deneyimli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
UDUOKHAI VE SVENSSON AYRILABİLİR
Beşiktaş'ta Jonas Svensson'a talip çıkması halinde yolların ayrılması bekleniyor. Öte yandan Felix Uduokhai'nin de takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Bu iki oyuncunun durumu, sağ bek transferini daha da öncelikli hale getirdi.
CENGİZ VE JOTA SEZONU KAPATTI
Gaziantep FK maçında sakatlanan Cengiz Ünder ve Jota Silva'nın ilk yarının kalan haftalarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu durum, kanat transferi ihtiyacını da acil bir seviyeye taşıdı.
KALECİ TRANSFERİ DE GÜNDEMDE
Siyah-beyazlı yönetim, Mert Günok'un yaşının ilerlemesi ve performansındaki düşüşün yanı sıra Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle kaleci transferi için de arayışlarını sürdürüyor.