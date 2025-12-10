Suudi Ligi'nden Mohamed Salah açıklaması! "Öne çıkan isimlerden biri"
Suudi Arabistan Pro Lig CEO'su Omar Mugharbel, World Football Summit etkinliğinde Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah’ın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi:
Mugharbel, Salah'ın Suudi Arabistan'da oynama ihtimalinin sorulması üzerine, oyuncularla bire bir temas kurmanın kendi görev alanlarında olmadığını belirtti. CEO, "Salah hoş karşılanır, ancak oyuncularla görüşme sorumluluğu kulüplere aittir" dedi.
"SALAH LİG İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ"
Suudi yöneticinin açıklamalarında, Salah'ın lig için özel bir konumda olduğu da vurgulandı. Mugharbel, "Kesinlikle Salah da bunlardan biri" ifadelerini kullanarak Mısırlı starın Suudi Ligi projelerinde önemli bir hedef olabileceğinin altını çizdi.