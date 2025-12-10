PODCAST CANLI YAYIN

Suudi Ligi'nden Mohamed Salah açıklaması! "Öne çıkan isimlerden biri"

Suudi Arabistan Pro Lig CEO'su Omar Mugharbel, World Football Summit etkinliğinde Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah’ın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Suudi Ligi'nden Mohamed Salah açıklaması! "Öne çıkan isimlerden biri"

Mugharbel, Salah'ın Suudi Arabistan'da oynama ihtimalinin sorulması üzerine, oyuncularla bire bir temas kurmanın kendi görev alanlarında olmadığını belirtti. CEO, "Salah hoş karşılanır, ancak oyuncularla görüşme sorumluluğu kulüplere aittir" dedi.

Mohamed Salah (AFP)Mohamed Salah (AFP)

"SALAH LİG İÇİN ÖNE ÇIKAN İSİMLERDEN BİRİ"

Suudi yöneticinin açıklamalarında, Salah'ın lig için özel bir konumda olduğu da vurgulandı. Mugharbel, "Kesinlikle Salah da bunlardan biri" ifadelerini kullanarak Mısırlı starın Suudi Ligi projelerinde önemli bir hedef olabileceğinin altını çizdi.

Dünya devinden Galatasarayın yıldızı Wilfried Singoya takipDünya devinden Galatasarayın yıldızı Wilfried Singoya takip
Dünya devinden Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Singo'ya takip

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Başkan Erdoğan YİK'i topladı: Ana gündem Terörsüz Türkiye
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy ve beraberindekiler adliyede | Görüntü alan gazetecilere saldırı
Takas Bank
Emperyalist projelere Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "rapor" açıklaması: Bu sefer mutlaka başaracağız
Hasan Ufuk Çakır'dan CHP'ye yeni bomba: Ali Mahir Başarır'dan girdi Ekosistem'den çıktı | "Kral çıplak dedim başka bir şey demedim"
Fenerbahçe'den sağ kanat için sürpriz transfer! Bu sezon golü yok
Türk Telekom
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter sorguda! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi | Bavullarla kameraya yakalandılar
Trabzonspor'a Japon harikası! Transferde Takehiro Tomiyasu bombası
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Ekononominin kalbi Turkuvaz'da atacak: 5. Finansın Geleceği Zirvesi ve 13. Para Sohbetleri Zirvesi için geri sayım
D&R
CHP ve 'SİSTEM'in medyasında "TAKVİM" hazımsızlığı! Hasan Ufuk Çakır röportajı ayarlarını kaçırdı: İsmail Saymaz fondaşlıkla mı övünüyor?
Adliye soygununda gözaltı sayısı 13'e çıktı!
Fenerbahçe'de eksik çok bahane yok! Tedesco'dan farklı 11
Trump hedef gösterdi! Zelenskiy 60 gün dedi! Ukrayna’ya seçim baskısı
Emekli zammında %12,49 tahmini: Kök maaşta 2 formül devrede! En düşük aylık 18.898 TL olabilir
Paramount-Netflix savaşı: İkisi de İsrail’in aparatı! Warner Bross ihalesinin arka planı
30 yıllık hayalde somut aşama! Enerjide oyun değiştirici hamle: Hazar üzerinden Türkiye'ye doğal gaz
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun abisine bakın: İki yakışıklı yan yana