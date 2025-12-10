PODCAST CANLI YAYIN

Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, adının Real Madrid'le anılmasına ilişkin soruları geri çevirerek kulübe dönüş ihtimalini açık bir dille reddetti.

Benfica'nın başındaki Jose Mourinho, Real Madrid'e dönebileceği yönünde son günlerde artan haberleri değerlendirdi.

Portekizli teknik adam, konu gündeme getirilse de böyle bir ihtimalin bulunmadığını söyledi. Basın toplantısında bir gazeteci, Xabi Alonso'nun yerine onun adının anılmasını hatırlattı.

Mourinho, bu soruya önce tavrıyla ilgilenmediğini gösterdi, ardından kısa bir açıklamayla tartışmayı sonlandırdı.



"KONU KAPANDI, ONU AÇAN SİZSİNİZ"

"Konuyu Kapatmam gerekmiyor, çünkü zaten kapalı. Bu konu kapandı, onu açan sizsiniz." diyerek iddiaları gülümseyerek reddetti.

